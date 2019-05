Vakantiegangers vast op Kos door defect aan Boeing

UPDATEZo’n driehonderd Nederlandse vakantiegangers zitten vast op het Griekse eiland Kos vanwege een defect aan hun vliegtuig; een Boeing 767 van TUI. Het vliegtuig dat gisteravond van Heriklion was vertrokken, liep een defect op bij de tussenlanding op het vliegveld van Kos. De reizigers zijn ondergebracht in een hotel.

Vlucht OR232 had om acht uur vanaf Kos moeten vertrekken. Naar verluidt is het oponthoud veroorzaakt door een defect aan de straalomkering, het systeem dat er bij de landing voor zorgt dat de stuwkracht tegen de richting van het vliegtuig in gaat waardoor het afremt. ,,We maakten een harde landing’’, zegt Rotterdammer Leo die met zijn gezin vakantie heeft gevierd op het eiland. ,,We gingen om negen uur aan boord en moesten om tien uur weer uitstappen.’’

Aanvankelijk zou het vliegtuig met de nodige vertraging richting Schiphol vertrekken, maar uiteindelijk werd die voor onbepaalde tijd geschrapt. ,,We kregen te horen dat er technisch personeel van TUI moest komen om het euvel te verhelpen’’, zegt Leo. ,,We zitten in een vijf sterrenhotel, all inclusive, en weten nog niet wanneer we weg kunnen.’’

Reisinformatie

Niet alleen de reizigers, maar ook de thuisblijvers zijn volledig in het ongewisse over het verdere verloop. ,,Nergens, dus ook niet via online reisinformatie, is aangegeven dat de vlucht is afgeblazen. Waarom TUI dat niet bekend maakt, is volstrekt onduidelijk. Op Schiphol is aanvankelijk aangegeven dat de vlucht vertraging heeft opgelopen, maar nu is de vlucht helemaal van de borden gehaald’’, weet Leo van het thuisfront.

Een woordvoerder van de reisorganisatie bevestigt dat de vlucht door een defect aan het vliegtuig is gecancelled. Op de vraag waarom dat nergens wordt gemeld, geeft de woordvoerder van TUI in een korte reactie aan dat dat is ‘omdat nog niet bekend is wanneer de vlucht gaat.’