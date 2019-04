Vaker melding van misbruik op school, ondanks niet altijd duidelijke procedure

Het afgelopen schooljaar is er 134 keer via speciale vertrouwensinspecteurs melding gemaakt van seksueel misbruik in het onderwijs, tegen 106 in het jaar ervoor, meldt de Inspectie van het Onderwijs.

In de achttien jaar dat de inspectie dergelijk aantallen publiceert, was het aantal twee keer hoger dan nu, namelijk in 2003 en 2005. In laatstgenoemd jaar was het aantal meldingen van seksueel misbruik met 164 meldingen het hoogst, valt te lezen op de site van de Inspectie.

Tijdens het afgelopen schooljaar zijn er 1937 meldingen bij de vertrouwensinspecteurs binnengekomen. Bij de meldingen over seksueel misbruik van leerlingen is in bijna de helft van de gevallen een ‘met taken belast persoon’ van de school, zoals een leerkracht of een lid van het niet-onderwijzend personeel, de beschuldigde.



Ook het aantal meldingen over discriminatie steeg in het afgelopen schooljaar, van 28 naar 57. Vooral het aantal meldingen over discriminatie op grond van een migratie-achtergrond ging omhoog: van 25 in schooljaar 2016/2017 naar 42 vorig schooljaar.

Urgentie neemt toe