Valse bommelder krijgt zijn zin: hij mag de cel in en hoeft niet naar Rusland

Een 55-jarige man die een valse bommelding op Schiphol deed om de gevangenis in te kunnen, heeft zijn zin gekregen. De rechtbank Noord-Holland stuurt hem een half jaar naar de cel. En dat is precies zijn doel. Hij wilde met zijn daad namelijk voorkomen dat hij naar Rusland zou worden uitgezet.

De man veroorzaakte op 9 december flinke paniek. Hij liet een briefje achter bij een autoverhuurbedrijf op Schiphol. Daarop stond dat er een explosief zat in een KLM-vliegtuig (KL1115), dat op het punt stond naar Stockholm te vertrekken vanaf gate D82.

De Koninklijke Marechaussee rukte 's middags rond 15.30 uur uit voor ‘een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig’. Ook andere hulpdiensten kwamen naar de D-pier, waaronder ambulances en brandweer. Alle passagiers, die al in het vliegtuig zaten, werden met spoed geëvacueerd. De gealarmeerde hulpdiensten troffen bij het onderzoek niets aan.

Op de bus

De melder zelf stapte ondertussen vrolijk op de bus naar Haarlem en gaf zichzelf even later aan bij agenten die hij op straat tegenkwam.

De verdachte had een opmerkelijke verklaring voor zijn valse bommelding, zo verklaarde hij tijdens de zitting. Hij wilde de gevangenis in om een dreigende uitzetting naar Rusland te voorkomen.

Hij woonde sinds vier jaar in een asielzoekerscentrum in Nederland. Zijn asielaanvraag werd in oktober vorig jaar afgewezen. De man vreest voor zijn veiligheid in Rusland, omdat hij een activist is.

Noitoire bommelder

De man blijkt een notoire valse bommelder te zijn. Hij is voor dat vergrijp in verschillende landen met justitie in aanraking gekomen.

Volledig scherm De hulpdiensten rukten massaal uit. © ANP

In 1993 ging hij nog een stap verder. Hij kaapte samen met zijn vrouw een vliegtuig dat onderweg was naar Sint Petersburg. Het vliegtuig kon landen in Zweden, waarna hij in dat land werd aangehouden. De Zweedse autoriteiten leverden hem uit aan Rusland, waar hij werd veroordeeld tot een celstraf van 12 jaar.

In 2014 en 2015 is hij in Zweden ook veroordeeld voor een delict op de luchthaven. De man zegt de vlucht naar Stockholm ‘toevallig’ te hebben gekozen.

Eigen belang

De politierechter is van mening dat de verdachte zijn eigen belang boven het belang van anderen heeft gesteld. De vertraging en paniek die de evacuatie kon veroorzaken bij passagiers, vond hij minder belangrijk dan zijn eigen uitzetting naar Rusland.

Bovendien weegt de rechter mee dat hij in het buitenland al meerdere malen voor soortgelijke delicten is veroordeeld. De celstraf van zes maanden is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: