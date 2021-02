Valt er zondag ‘bloedsneeuw’ in ons land?

Nieuwe docu over vuurwerk­ramp vertelt hoe overheid jarenlang eigen fouten verdoezel­de

11:58 De gemeente Enschede had voor de vuurwerkramp in 2000 eigenlijk vervolgd moeten worden, vindt toenmalig hoofdofficier van justitie Roelof Jan Manschot. Maar hij liet zich overtuigen door zijn meerdere dat dat kansloos was. „Het voelt niet goed”, zegt hij nu in de Teledoc De Waarheid. Daarin kijken kopstukken terug op hun eigen rol. Hoe ze elkaar hielpen en… soms lieten vallen.