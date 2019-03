'Van 30 km/u in de stad gaat niemand in trein of bus zitten’

Straten moeten massaal worden aangepast. Asfaltwegen worden dan bestraat, drempels aangelegd en bloembakken geplaatst - dat is de enige manier om te zorgen dat er langzamer wordt gereden, zegt Tertoolen.



De Fietsersbond denkt daar anders over. Communicatieadviseur Martijn van Es is 'aangenaam verrast' door de steun van de RAI Vereniging. ,,We pleiten al twee jaar voor het verlagen van de maximumsnelheid in de stad. De kans dat je als fietser een aanrijding ongeschonden kunt navertellen, is een stuk groter bij 30 dan bij 50 kilometer per uur. Bovendien komen er steeds meer op fietsen lijkende voertuigen op de weg, zoals speed pedelecs, cargobikes en Stint-achtige voertuigen. Daar is het fietspad niet op berekend, dus die moeten ook de weg op.‘’



Dat er monsterinvesteringen vereist zijn, valt volgens Van Es mee. ,,Met 30 kilometer per uur creëer je een ander ritme in de stad. Wegen zullen hierop aangepast moeten worden, door optische versmallingen of drempels. Het argument dat hulpdiensten dan niet meer snel genoeg ter plekke kunnen zijn, gaat volgens ons niet op. Daar zijn best oplossingen voor te verzinnen.”



Maar dan doemt dat andere probleem weer op, waarschuwt Tertoolen: wegen raken verstopt. ,,Het is echt niet zo dat als 30 kilometer wordt ingevoerd, mensen ineens in de trein en bus gaan zitten. We kunnen niet alleen letten op de verkeersveiligheid, ook de doorstroming is belangrijk.''