Van baas in verslavingskliniek tot eigenaar van een drugsboerderij: wie is Kim L.?

De geboren Diepenvener kan zijn creativiteit voorlopig niet kwijt: hij zit nog zeker anderhalve week in voorarrest nadat de politie hem zondagavond 6 december oppakte in zijn woonboerderij in het buitengebied van Baak. In de schuur werd een speedlab in aanbouw gevonden. Over de exacte betrokkenheid van L. is nog veel onduidelijk. De politie doet nog onderzoek. De advocaten van L. en de 38-jarige medeverdachte zwijgen noodgedwongen, hun cliënten mogen nog geen contact hebben met de buitenwereld.