Van de dood geredde Penny is dé Frekkel van Nederland: ‘Ze is zo mooi’

VideoHet hondje Miss Moneypenny, kortweg Penny, is dé Frekkel van Nederland. De viervoeter, een kruising tussen een Pincher en een Dwergschnauzer, heeft de verkiezing van deze site gewonnen voor de lelijkste en tegelijkertijd aandoenlijkste hond van het land. Ze is daarmee de favoriet uit in totaal 550 inzendingen, waarop ruim 10.000 lezers hebben gestemd.

Carolijn la Roij, ‘stiefbaasje’ van Miss Moneypenny, is compleet verrast wanneer ze hoort dat haar huisdier de ‘Frekkelverkiezingen’ heeft gewonnen. Ze krijgt bloemen en hond Penny, druk kwispelend, krijgt een stuk gekleurd touw, een roze speelnijlpaardje en een bot.



We treffen La Roij thuis aan; haar partner en ‘echte’ baas van Penny, Janneke van Gestel, is voor werk een aantal dagen weg, maar wordt meteen gebeld met het nieuws (,,een hond heeft maar één baasje, hè.’’). Miss Moneypenny is de volledige naam van de hond, maar ze wordt door haar bazinnen gewoon Penny genoemd. De vorige eigenares gaf haar deze naam, een verwijzing naar een personage in de James Bond-films.



La Roij: ,,Janneke had de hond al voordat wij samen waren. Ik werd eigenlijk eerst verliefd op Penny, en toen pas op haar!’’ Penny zelf is niet zo onder de indruk van de draaiende camera en alle aandacht en gaat rustig liggen kauwen op het heerlijke bot.



Quote Eigenlijk is iedereen dol op haar Carolijn la Roij

Schoonheidsprijs

De gelijkenis tussen de Tsjechische Frekkel uit de reclame van de Staatsloterij en de Nederlandse Penny is groot. La Roij laat een foto zien: ,,We gingen op 31 december een oudejaarslot kopen en hebben haar toen laten poseren, mét lot, voor een afbeelding van Frekkel met een lot. We hadden de gelijkenis allang gezien natuurlijk.’’



Een vriendin wees hen vorige week op de Frekkelverkiezing. ,,We hoorden pas later dat het een ánti-schoonheidsprijs is. Maar wij vinden het gewoon een schoonheidsprijs hoor. Ze is zo’n mooie hond.’’

Afgemaakt

Penny is een kruising tussen een Pincher en een Dwergschnauzer. La Roij:,,De vader en moeder van Penny waren rashonden, showhonden. De vader is zelfs een keer kampioen geweest. Dat er een gekruist nestje uit die twee rashonden kwam, was totaal niet de bedoeling, en de pups zouden zelfs afgemaakt worden. Een vriendin van Janneke in Spanje heeft Penny gered.’’



Twee jaar geleden kwam Penny bij Janneke in Amsterdam wonen, want bij haar oude familie tussen de grote Spaanse honden was ze toch niet zo gelukkig. ,,En wij zijn ontzettend blij met haar. Ze is zo’n lieve en vrolijke hond. Ook mijn kinderen zijn dol op haar. Eigenlijk iedereen is dol op haar. En ze luistert heel goed, dus ze kan buiten lekker loslopen.’’



Penny kijkt tevreden wanneer we haar gedag zeggen. Het bot heeft ze al helemaal verorberd.

Volledig scherm Honderden baasjes reageerden op een oproep op deze website om hun ‘Frekkel’ te nomineren voor de verkiezing leukste ‘Frekkel van Nederland’. Het hondje Miss Moneypenny heeft de meeste stemmen gekregen en daarmee de winnaar geworden van de verkiezing. © Videostill