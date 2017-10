'Van der Laan had geheim project tegen radicalisering'

T., die leiding gaf aan het project, kreeg strafontslag wegens belangenverstrengeling en fraude. Maar een betrokkene zegt dat zij 'niet eens bevoegdheden had om opdrachten te verstrekken of mensen in te huren zonder toestemming van anderen'.



Het project droeg de codenaam Grijze Campagne en omvatte een serie van 25 filmpjes die, na goedkeuring van de burgemeester, op YouTube zouden worden gedeeld. Daarin is een Marokkaanse Amsterdammer te zien die vertelt over zijn worstelingen met zijn afwezige vader, meisjes en aanvaringen met de politie. Ze mochten niet te herleiden zijn tot de gemeente, omdat de campagne anders minder effectief zou zijn.



Acteur Said stuurde daarom facturen vanuit een eigen bedrijfje. Over die facturen rezen uiteindelijk vragen bij Bureau Integriteit. Ze zaten ook in het dossier dat bij de politie werd ingeleverd, maar zonder informatie over de Grijze Campagne.