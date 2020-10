Van drogen tot kloven: met deze tips stook je een fantastisch fikkie

Vraag Stijn van Oss wat hout voor hem betekent en op zijn gezicht verschijnt een brede grijns. Het besef dat elke boomstronk is voortgekomen uit een ieniemienie plantje vindt hij machtig. Hout lééft, zegt de organisator van houtsnij- en outdoorsessies en de oprichter van The Maker Sessions Je kunt er een lepel of beker uit snijden, je kunt een zalm roken op een plankje, je kunt er fikkies mee stoken. Neem berk, zijn favoriet. De mooie, witte bast. De lichtgroene blaadjes in de lente. Berkenhout is de ultieme vuurstarter. ,,De zoete geur die dan vrijkomt. Superlekker’’, zegt de houtmeester.