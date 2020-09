Van Eindhoven naar Amsterdam: vliegtuig soms goedkoper dan trein

De 41-jarige Mahieu woont in Kamperland, een dorp in de gemeente Noord-Beveland. Hij kijkt regelmatig wat het kost om samen met zijn vriendin de trein naar Amsterdam te pakken. ,,Met zijn tweetjes zijn we voor een retour zo meer dan honderd euro kwijt. Maar toen zag ik de spotgoedkope vluchten van Ryanair en dacht ik dat met het vliegtuig misschien wel goedkoper zou zijn.”

Vanuit Zeeland met het vliegtuig reizen is lastig, dus besloot Mahieu in de apps van de NS en Ryanair te starten vanaf Eindhoven. Voor de intercity van Eindhoven Centraal naar Amsterdam Centraal zou hij 20,80 euro moeten betalen. Bij Ryanair zou hij eerst voor vijf euro van Eindhoven naar Dublin moeten vliegen en vervolgens voor 14,99 euro van Dublin naar Amsterdam. ‘Kost je iets langer, scheelt wel 0,81 euro,’ twitterde hij woensdagmiddag. Een tweet die inmiddels viraal gaat.

,,Wie verwacht dat je voor vijf euro naar Dublin kan vliegen?” vraagt hij zich donderdagochtend nog steeds af. ,,Je moet natuurlijk wel voor ieder dingetje bijbetalen. Je moet de verzekering wegklikken, geen stoel kiezen en geen bagage. Maar als je dan eenmaal bij het afrekenschermpje bent, kan je echt voor vijf euro het ticket kopen.”

Volledig scherm Een enkeltje van Eindhoven Centraal naar Amsterdam Centraal kost 20,80 euro. © Eric Mahieu

Je moet er wel flink wat extra tijd voor over hebben. De treinreis duurt nog geen anderhalf uur en met het vliegtuig ben je met het in- en uitchecken al gauw een uur of veertien onderweg. Ook kan je in Dublin het vliegveld niet af. Wie de terminal verlaat dient 14 dagen in quarantaine te gaan. Inreizigers vanuit Ierland hoeven dat in Nederland niet.

Van Sheffield naar Essex via Berlijn

Een soortgelijke deal baarde in het Verenigd Koninkrijk opzien. Daar reisde de Engelsman Jordon Cox met het vliegtuig in plaats van de trein van Sheffield naar Essex via Berlijn en was hij goedkoper uit. Over de reis maakte hij een vlog die inmiddels bijna een half miljoen keer is bekeken.

Mahieu vindt dat zulke goedkope vliegreizen niet meer van deze tijd zijn en de politiek ‘een duit in het zakje moet doen’ om reizen met de trein goedkoper te maken. “Het is prachtig mooi dat we de hele wereld over kunnen, maar het is nu een soort bus geworden. Als ik dit soort dingen zie, dan raakt mij dat wel.”

