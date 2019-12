Van geslacht konijntje tot ruzie in de kerk: 18 frappante kerstherinneringen

Jongens van vechtvideo Bemmel woedend na ophef: ‘Dit lijkt op een hetze’

7:20 Een officiële waarschuwing van de gemeente, negatieve reacties en waarschijnlijk een boete van honderden euro's. Max (17) uit Huissen en Daan (18) uit Angeren, de jongens die te zien zijn op een ‘vechtvideo’ in Bemmel die rondging op Instagram, zijn woedend om de straf die ze krijgen en de commotie die hun kickbokswedstrijd veroorzaakt. ,,Het is zwaar overdreven. Het lijkt of er een hetze is gestart.”