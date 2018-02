Van ontucht verdachte huisarts zwijgt: onderzoek gaat verder

Ook moet Maarten B. verplicht worden geobserveerd in het Pieter Baan Centrum, besliste de rechtbank in Den Haag dinsdag. Tot nu toe heeft hij geweigerd mee te werken aan onderzoek naar zijn gesteldheid.

B. werd afgelopen oktober opgepakt. Het onderzoek is nog niet afgerond, liet de officier van justitie weten. Onder meer de beelden worden nog onderzocht van patiënten die hij heimelijk zou hebben gefilmd in de drie huisartspraktijken waar hij soms werkte. De gefilmde patiënten zijn volwassenen en kinderen in de basisschoolleeftijd.

De patiënten in kwestie zijn geïnformeerd over de misstanden. Een van de praktijken is gevestigd in Schiedam. Daar is volgens justitie het ontblote onderlichaam gefilmd van een meisje van tussen de 8 en 12 jaar.