Van veel huismiddeltjes weet je nooit zeker of ze werken, maar waar heb je ooit wat aan gehad?

De afgelopen weken liep mijn mailbox vol met vragen over een ‘alternatief geneesmiddel’ waarover ik repte in een van mijn stukjes. Nou ja, alternatief, het is maar hoe je het bekijkt. Het komt uit de natuur. Iemand had me propolis aangeraden voor mijn longproblemen, een middeltje dat sommige imkers maken van een stofje dat bijen produceren en gebruiken om de korf te beschermen tegen regen, wind en bacteriën. Er zijn serieuze wetenschappelijke artikelen over dat middel verschenen, een Nederlandse huisarts schreef er een boekje over, er wordt mee gewerkt. Maar het staat niet in de medicijnkast van onze officiële dokters en ziekenhuizen. Dus dan heet zo’n middel alternatief. Ik meng me liever niet in die discussies.

Ik kreeg wel mails van mensen die er baat bij hadden gehad; en veel vragen dus en ik verwees door naar reformwinkels en imkers die het verkopen. Interessant overigens dat de imkers die ik sprak bijna zonder uitzondering zeer innemende, bescheiden mensen waren, die helemaal niet van het spul af leken te willen. ,,Ik ben geen dokter’’, zei er een. ,,Ik wil er niets aan verdienen en ik ga het niet propageren. Maar mijn ervaring uit de laatste dertig jaar is dat het goed werkt en het soms een tovermiddel is. Ik denk wel eens: zouden de mensen de kwaal waar ze het voor gebruiken wel echt gehad hebben? Maar ik zeg ook altijd tegen de mensen: niet verder vertellen, ze geloven je toch niet.’’

Quote Ik wil wel weten wat er op dat gebied zoal in omloop is en waar u baat bij gehad hebt, wanneer geregi­streer­de medicijnen het lieten afweten

We gaan het niet meer over propolis hebben. Ik bedoel: nu niet. Wat me mateloos intrigeert, is de enorme respons als je over alternatieve of natuurgeneesmiddelen begint. Alhoewel, ook niet helemaal verbazingwekkend: er is veel wanhoop over moeilijke of niet meer te genezen ziekten.

En ik wil niet een hoekje voor natuurgeneesmiddelen of huismiddeltjes beginnen. Maar ik wil wel weten wat er op dat gebied zoal in omloop is en waar u baat bij gehad hebt, wanneer geregistreerde medicijnen het lieten afweten. Ik zeg de imker na: ik ben geen dokter. En van veel huismiddeltjes weet je nooit zeker of ze werken, of eenvoudig de tijd zijn helende werking deed of het placebo-effect. Maar we noemen niet voor niets de natuur ‘Gods apotheek’. Gebruikt(e) u zo’n bijzonder (huis) middel dat uit de natuur afkomstig is? Schrijf me, liefst bondig. En ik zal het delen, maar we gaan natuurlijk geen bleekmiddelkuur aanprijzen.

