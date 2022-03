Vanaf augustus negen weken ouderschapsverlof tegen 70 procent van je loon

Ruim 64.000 besmettin­gen, aantal coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen weer gestegen

Het aantal nieuwe coronagevallen stijgt steeds verder. Afgelopen etmaal zijn 64.107 positieve tests geregistreerd. Voor een maandag is dat het hoogste aantal in een maand tijd. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is ook gestegen.

7 maart