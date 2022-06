Vandaag mogelijk opnieuw boerenacties: ‘Weet dat boeren zullen vechten voor hun toekomst’

Decentrale acties

‘Baldadig’

Daaraan hielden boeren zich in meer of mindere mate. Bij Hoogeveen stonden zo’n zeventig trekkers op de snelweg, nadat ze via het talud een blokkade van de politie voorbij waren gereden. Een boer die daar namens de groep het woord voerde zei dat een deel van de groep zich ‘baldadig had gedragen’ door het verkeer te blokkeren. Ondanks de verdeeldheid binnen de groep was hij tevreden over de actie: ,,We hebben ons als boeren kunnen laten zien.’’ In Apeldoorn ging het er nog wat baldadiger aan toe: daar werd voor het stadhuis stront gedumpt. In het gemeentehuis in Raalte ontstond dan juist weer een overleg met de burgemeester en wethouder. In de avond volgde nog een ‘verrassingsactie’ op het mediapark in Hilversum. Waarom ze daar nu precies protesteerden is niet duidelijk - uiteindelijk is de NOS niet verantwoordelijk voor het stikstofbeleid - maar het getoeter van de boeren bereikte wél de live-uitzending van NPO Radio 5.