Vandaag regent het grappen: dit zijn volgens jullie de beste grappen ooit gemaakt

Humor is een manier om van stress iets leuks te maken, zegt Sibe Doosje. Hij promoveerde met een proefschrift over humor, is oprichter van Humorlab en docent (positieve) psychologie bij de Universiteit Utrecht. Zonder humor ‘zouden we leven in een heel sombere, serieuze wereld’, zegt hij, ‘waarin de tragedie zou overheersen.’