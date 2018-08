Weerman Raymond Klaassen van Weerplaza : ,,Verspreid over het land vallen er vandaag diverse buien. Soms kunnen dat ook plensbuien zijn die voor wateroverlast zorgen. Waar die precies gaan vallen, is echter lastig te voorspellen." De storing trekt vanuit het zuidwesten over het land en kan ook hagel en onweer meebrengen. Daarmee is de maandag volgens Klaassen ook meteen de slechtste dag van de week qua weer. ,,Morgen is het 's ochtends nog bewolkt en valt er lokaal een lichte bui. Vanaf de middag zijn er opklaringen en kan de temperatuur in het binnenland oplopen tot zo'n 24 graden."

Zon

Waar de liefhebbers van koeler weer vandaag op hun wenken worden bediend, zullen we zonaanbidders vooral van woensdag en donderdag gaan genieten. Lokaal kan het woensdag namelijk 27 graden worden en donderdag zelfs 29. Klaassen: ,,Op donderdag wordt dat uiteindelijk wel afgestraft met forse onweersbuien, waarna het vrijdag weer wat koeler is."



Voorlopig hoeven we echter nog niet bang te zijn dat het einde van de zomer in zicht is. ,,Ook volgende week is het nog zeer aangenaam, met temperaturen tussen de 20 en 25 graden", aldus Klaassen. ,,Dat is niet meer de droge hitte van eerder deze zomer, maar een weerbeeld dat in deze tijd van het jaar bij Nederland past."