Vanmiddag code geel in Limburg wegens onweer

coronavirus LIVE | Tien doden bij brand in Co­vid-ziekenhuis Noord-Macedonië, ‘Biden wil vac­cin-top met wereldlei­ders’

5:20 President Biden is van plan om de wereldleiders bijeen te roepen voor een top over de coronacrisis. Zo moet onder andere de vaccintoevoer naar de derde wereld op de agenda komen te staan. WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus riep landen met een grote voorraad aan coronavaccins op om af te zien van boostershots en eerst de mensen in ontwikkelingslanden te vaccineren. En bij een brand in een speciaal Covid-ziekenhuis in Noord-Macedonië zijn woensdagavond zeker tien mensen om het leven gekomen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog. Lees hier het vorige liveblog terug.