Vechthond neemt zwangere Marissa (20) uit Kampen te grazen

,,Opeens is de deur open. Terwijl de hond naar buiten vlucht, kruip ik de douche in. Ik schreeuw, roep om de telefoon en bel mijn vader. Daarna ga ik liggen en wacht af: denk dat ik dood ga."

,,Als mijn vader, de ambulance en de politie er zijn, wil ik dat ze eerst naar mijn baby kijken. Hoe het met mij gaat interesseert me even niet. Blijkbaar is dat het moederinstinct. Pas in de ambulance voel ik de pijn van de aanval. Als ik nu de foto's uit het ziekenhuis zie, dan schrik ik heel erg. Mijn blonde krullen zijn rood."

,,Na de aanval hoor ik amper iets van mijn vriendin. Dat valt mij tegen. Zeker nu ik deze dagen veel verhalen hoor over de hond die al langer agressief is. Wat als hij mij niet bijt, maar een van haar kinderen? Die verslindt hij helemaal. Bij dit soort honden moet getest worden of ze vals zijn. Ik heb niks tegen dieren. Integendeel. Misschien is het beter om dit soort honden niet als huisdier te houden."



Lees onder de foto verder.