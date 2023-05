Vechtpartij rond Turkse verkiezingen in Amsterdam was massaal: ‘Driehonderd mensen betrokken’

Bij de vechtpartij in de RAI in Amsterdam, waar gestemd kon worden voor de Turkse verkiezingen, waren zondagavond ongeveer driehonderd mensen betrokken. Dat meldt de politie in een uitgebreid persbericht.

Volgens de politie kwam er rond negen uur 's avonds een melding binnen van ongeregeldheden in de RAI, waar op dat moment de stembiljetten werden geteld. De politie ging ‘in groten getale’ naar de RAI toe, en trof daar een chaotische situatie waar een massale vechtpartij tussen ongeveer driehonderd mensen gaande was. Om de rust terug te brengen, zette de politie onder meer honden in. Ok de Mobiele Eenheid werd opgeroepen. Volgens het persbericht raakten twee mensen gewond tijdens de massale matpartij.

De politie doet onderzoek naar de achtergrond van de ongeregeldheden, en bekijkt ook welke strafbare feiten er precies zijn gepleegd. Er zijn gisteravond nog geen aanhoudingen verricht. De politie benadrukt niet verantwoordelijk te zijn voor het veilig en goed tellen van de stemmen van de in Nederland wonende Turken. ,,De politie treedt alleen op wanneer de organisatie de situatie niet onder controle heeft en daardoor de openbare orde in het geding komt. Dit laatste is dan ook de reden dat we hebben opgetreden.”

Laatste dag

Zondag was de laatste dag dat Turken in het buitenland konden stemmen voor de verkiezingen in hun land van herkomst. Volgens de Turkse ambassade zijn er meer dan 200.000 mensen in Nederland geregistreerd als kiezer.

De inwoners van Turkije zelf gaan komende zondag naar de stembus. Ze kunnen kiezen tussen zittend president Erdogan en zijn uitdager Kemal Kilicdaroglu, die de steun heeft van vrijwel alle oppositiepartijen. In de peilingen gaan de twee mannen nek aan nek, waardoor de spanningen hoog oplopen.

Volledig scherm In Amsterdam en drie andere plekken in Nederland kon de afgelopen weken worden gestemd voor de verkiezingen in Turkije. © Marco Okhuizen

Het was de hele afgelopen week al onrustig tussen de waarnemers van de Turkse partijen die in de RAI in Amsterdam aanwezig waren om het stemmen in goede banen te leiden. Zondag gingen zij met elkaar op de vuist. Een woordvoerster van de RAI zegt dat ze door de sluimerende onrust goed voorbereid waren en dat er daarom extra beveiliging en politie aanwezig was. Daardoor kon er relatief snel worden ingegrepen, stelt ze.

Dinsdag werd er ook al gevochten bij het stemmen in de RAI. Voor zover bekend raakte toen niemand gewond. In Deventer, Den Haag en Eindhoven konden Turkse Nederlanders ook hun stem uitbrengen voor de verkiezingen. Op deze locaties deden zich voor zover bekend geen incidenten voor.

Buitenland

Vorige week was het wel al onrustig in Duitsland en Frankrijk. Bij stembureaus in Bremen en Marseille waren er vechtpartijen tussen voor- en tegenstanders van president Erdogan. In het Noord-Duitse Bremen liep het vorige week maandag uit de hand en moest een 21-jarige jongen naar het ziekenhuis. Hij was met een plastic doos tegen zijn hoofd geslagen en werd bloedend afgevoerd. De daders zijn gevlucht.

Op dezelfde dag braken er meerdere vechtpartijen uit bij het Turkse stembureau in het Zuid-Franse Marseille. Zeker vier mensen raakten gewond. De politie moest traangas gebruiken om de groepen uit elkaar te drijven en arresteerde twee mensen.