Veehouder vol onbegrip na inbeslagname koeien, paarden, geiten en schapen: 'Ze hebben de pik op ons'

CBS: in laatste twee weken januari geen oversterf­te meer

In de laatste twee weken van januari was er geen sprake van oversterfte in Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. Het is voor het eerst in bijna een jaar dat er meerdere weken geen oversterfte werd geregistreerd, aldus het CBS. Vorig jaar was dat alleen in het voorjaar, één week in mei en één week in september het geval.

3 februari