Veel beveiliging bij rechtbank Den Haag, ‘aangerichte schade bij Meisje met de parel is zo'n 2000 euro’

Bij de rechtbank in Den Haag staat veel beveiliging omdat andere activisten een oproep hebben gedaan op sociale media om de opgepakte ‘strijdmakkers’ te steunen. De moeder van Pieter G. is ook binnen, maar staat daar los van. Zij, en ook de advocaat van Pieter G., zeggen dat hij er alleen was om te filmen en dat hij niet wist dat er iets beschadigd ging worden. Overigens is de schade, aldus de advocaat van Pieter G., die is aangericht ‘slechts’ zo'n 2000 euro. Het schilderij raakte niet beschadigd, het zit achter glas. Een achterpaneel, het glas en een stukje van de lijst raakten wel licht beschadigd.

Derde verdachte wil niet

De voorlopige hechtenis van de derde verdachte, de 45-jarige man uit Dendermonde, werd gisteren verlengd. Hij weigert voor de snelrechter te verschijnen, maar staat nu vrijdag voor de politierechter. De hoop bij die derde activist was dat hij pas in een later stadium voor een meervoudige kamer (met drie rechters) zou komen te staan, omdat hij vindt dat zijn zaak ‘complex’ is. Zijn mening is namelijk dat hier geen sprake was van vernieling, maar van een demonstratie. De activisten beweren dat ze wisten dat er glas voor het wereldberoemde schilderij zat en dat het werk dus niet beschadigd kón worden.