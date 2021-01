Veel coronapuppy’s blijken doodziek: ‘Onze Senna staat nu in een urntje in de woonkamer’

onderliggende aandoening RIVM: Met coronavi­rus besmette baby overleden

5 januari Voor het eerst is in Nederland een baby overleden die was besmet met het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) benadrukt dat het kindje ook leed aan een onderliggende aandoening. Niet eerder werd in de officiële documenten van het instituut een sterfgeval gemeld in de jongste leeftijdscategorie.