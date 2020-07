Veel klachten bij Rover over mondkapjes in ov: bijna helft reizigers wil geen kapje op

politiebonden boos Woeste demonstran­ten openen online klopjacht op undercover­agen­ten: 'Dit is ronduit schandalig’

7:15 Op sociale media is vandaag een klopjacht ontstaan op enkele politieagenten die vanmiddag in burgerkleding bij het boerenprotest in De Bilt aanwezig waren. Demonstranten roepen elkaar op om beelden van de agenten zoveel mogelijk te verspreiden om op die manier hun identiteit te achterhalen. Politiebonden reageren furieus. ,,Dit is ronduit schandalig.”