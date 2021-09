Veel meer klachten: weerstand tegen vliegherrie gegroeid door coronarust

De afkeer van het vliegverkeer is na de lockdown toegenomen. Vergeleken met de periode vóór de pandemie klagen omwonenden van verschillende luchthavens relatief veel vaker over hinder.

Zo trokken omwonenden van Schiphol afgelopen augustus veel vaker aan de bel over specifieke vluchten dan in dezelfde maand in 2019. Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) kreeg afgelopen maand 21.049 meldingen over specifieke vluchten, waar het er augustus 2019 nog 18.988 waren. Dat hogere aantal is vooral opvallend omdat er veel minder vluchten waren. Afgelopen augustus waren er bij Schiphol ‘slechts’ 32.000 vliegbewegingen tegenover 45.122 in dezelfde zomermaand in 2019.

Ook omwonenden van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) komen vaker in het geweer dan voor de pandemie. Milieudienst DCMR registreert een voorlopig aantal van 10.986 klachten over afgelopen augustus. In dezelfde maand twee jaar geleden waren dat er zo’n drieduizend minder: 7818. Het aantal vliegbewegingen verklaart de hausse aan klachten nauwelijks. In augustus 2019 waren het er 5141 en in augustus 2021 maar iets meer: 5654.

Schiphol en Rotterdam erkennen dat het hoge aantal klachten niet los te zien is van de lockdown. Raymond de Jong (Rotterdam): ,,Er zijn niet veel meer vliegbewegingen maar mensen beléven na een periode van rust blijkbaar meer overlast.’' Willemeike Koster (Schiphol): ,,Het lijkt aannemelijk dat een periode van bijzonder weinig vliegverkeer ervoor heeft gezorgd dat de toename extra opviel.’' Geluidsonderzoeker Tjeerd Andringa (RUG) is niet verbaasd. ,,We ervaren hinder als ons brein een geluid aan een negatieve emotie koppelt en in dit geval is die emotie er een van verlies. We hebben nu immers weer ingeleverd op rust en stilte.’'

De Rotterdamse milieudienst concludeert dat ook het thuiswerken vanwege de coronapandemie mogelijk tot meer klachten heeft geleid. Tegenstanders van vlieglawaai bereiden echter een rechtszaak voor vanwege ‘schending van het recht op ongestoord woongenot’.