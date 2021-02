Véél minder treinreizigers, maar agressie en geweld tegen NS-medewerkers daalt nauwelijks

Het is een opmerkelijke statistiek: door de corona-maatregelen halveerde het aantal treinreizigers vorig jaar (ruim 55 procent minder mensen). Het aantal gemelde gevallen van agressie nam echter slechts 2,5 procent af. NS registreerde 661 incidenten van geweld en agressief gedrag tegen het eigen personeel, 18 minder dan in 2019. Wat opvalt is dat incidenten verschuiven van in de treinen naar op de stations. Terwijl het aantal gemelde gevallen van agressie en geweld in de trein met 45 afnam naar 197, stegen die op stations stegen van 430 naar 461.