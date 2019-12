Veel vakantie, een leuk salaris: ooit was leraar een beroep om jaloers op te zijn

Zelfs juf Aletta, die haar beroep na 34 jaar nog altijd heerlijk vindt, breekt het zweet af en toe uit. ,,Dan hoor ik op het Journaal dat de basisschool er weer iets bij moet doen en denk ik; hoe dan? Wanneer? En door wie? Ik krijg het nu al nauwelijks voor elkaar.’’



De 54-jarige juf van groep 8 van ‘SOL Admiraal’ in de Zuid-Hollandse gemeente Hendrik-Ido-Ambacht dreunt in één adem wat extra taken op. ,,Dat kinderen gezonder moeten ontbijten. Dat ze alles weten van milieuvervuiling. Dat ze zich veiliger gedragen in het verkeer. Dat ze leren tandenpoetsen. Dat ze begrijpen hoe sociale media werken. Dat ze meer boeken lezen. Dat ze meer bewegen.’’



Wat was het anders toen ze in 1985 aan de Pedagogische Academie in Rotterdam afstudeerde. Toen ging het nog om rekenen en schrijven, toen had het beroep nog status en was er geen tekort maar een overschot. Sterker: iedereen wilde wel zo’n baan als leraar. Robert Sikkes (hoofdredacteur van Onderwijsblad van vakbond AOB): ,,Veel vakantie, een leuk salaris: ooit was het een beroep om jaloers op te zijn.’’