Veel zwaargewonden in verkeerde ziekenhuis afgeleverd

Jaarlijks lopen er in Nederland zo’n 4500 patiënten uiteenlopend ernstig letsel op na een ongeval. Uit onderzoek van deze site naar de behandellocatie van mensen met meervoudige verwondingen blijkt dat daarvan 1500 patiënten in een streekziekenhuis worden afgeleverd, in plaats van in een traumacentrum. ,,In regionale ziekenhuizen zeggen ze: traumazorg kunnen we net zo goed hier. Maar die houding kost levens’’, stelt Loek Leenen, het hoofd van de trauma-afdeling van het UMC Utrecht.