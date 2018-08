Veilig Verkeer Nederland wil vrachtwagens weren van schoolroutes

Veilig Verkeer Nederland (VVN) doet de oproep op de eerste schooldag in het zuiden van het land. In de eerste weken van het schooljaar gebeuren tientallen ongevallen meer waarbij kinderen zijn betrokken. Met name brugklassers zijn vaker slachtoffer; zij worden in september meer dan 150 keer aangereden, twee keer zo vaak als in andere maanden van het jaar.



Hoe vaak vrachtwagens bij de ongevallen zijn betrokken, is onbekend. Maar het letsel is in die gevallen vanzelfsprekend ernstiger. Daarom wil VVN vrachtwagens zoveel mogelijk van de schoolroutes weren. ,,Ze kunnen misschien best een kwartier eerder of later gaan rijden of een andere weg nemen'', stelt woordvoerder Rob Stomphorst.

Structureel

Transportverzekeraar TVM steunt de actie. In de logistieke sector zijn zelfs plannen om structureel schoolroutes te mijden. ,,We hebben het idee om een app te ontwikkelen die chauffeurs automatisch omleidt als ze bijvoorbeeld om half negen bij een schoolroute komen'', verklaart woordvoerder Frank Woestenburg. Er moet nog blijken of het haalbaar is om zo'n app te maken.



Omdat schoolgaande kinderen juist in die eerste schoolweken kwetsbaar zijn, roept VVN ook ouders op de auto te laten staan. ,,Breng ze in ieder geval de eerste week met de fiets of lopend. Zo leren ouders hun kinderen zelf over straat te gaan en maken ze tegelijkertijd de wegen autoluw'', verklaart Stomphorst.

Alert

De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) probeert haar 810.000 leaserijders tijdens de eerste schoolweek uit de auto te houden. ,,We kunnen werkgevers niet verbieden om hun werknemers te laten rijden. Als ze toch in de auto stappen, hopen we dat onze leaserijders in ieder geval alerter zijn op schoolgaande kinderen'', reageert directeur Renate Hemerik.



Het valt te bezien of de wegen daadwerkelijk rustiger zullen zijn tijdens de eerste schoolweken. De gewoontes van automobilisten zijn lastig te doorbreken, constateert verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. ,,Het is een nobele oproep, maar zo'n vrijblijvend beroep leggen ouders en chauffeurs zo naast zich neer.'' Wel kan de VVN-campagne twijfelaars net het laatste zetje geven. Tertoolen: ,,Maar dat zal een kleine groep zijn, dus ik denk niet dat het effect groot is.''



De verkeerspsycholoog gelooft meer in sociale beïnvloeding. ,,Op een school moeten ouders elkaar erop aanspreken als ze weer met de auto komen om hun kind te brengen. Daar zijn mensen gevoeliger voor'', aldus Tertoolen.