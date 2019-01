Veilige oversteek over A1 leidt reeën rechtstreeks in de val van jagers

videoEen jagershut op nog geen 250 meter afstand van ecoduct Kootwijkerzand over de A1, wekt wrevel bij de Faunabescherming. Op de plek waar reeën, zwijnen en ander wild een weg door het bos zoeken naar de veilige oversteek over de A1, doemt op een heuveltje een jagershut op. ,,Ontzettend gemeen’’, vindt Harry Voss van de Faunabescherming. Volgens Staatsbosbeheer is de jagershut nooit gebruikt. Om misverstanden te voorkomen gaat Staatsbosbeheer de hut nu wel weghalen.