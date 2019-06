Veluws wolvenstel heeft zeker drie, maar mogelijk zelfs vijf welpjes geworpen

OM in persconfe­ren­tie: Kans dat vier verdachten in rechtbank verschij­nen is klein

15:35 Het Joint Investigation Team (JIT) en Openbaar Ministerie vertelden vandaag in een persconferentie over de nieuwe ontwikkelingen in het strafrechtelijk onderzoek naar de crash met de MH17. In onderstaand blog kun je teruglezen wat er allemaal gezegd werd.