Venlo in spanning: eerste terrassen staan al ver onder water

Zes metershoge zwarte parasols steken nog net met de punt boven het water uit. Dit was tot donderdag het terras van restaurant de Werf. Op een zonovergoten dag als nu zou het tjokvol zitten met dagjesmensen. Nu maken de inwoners van Venlo vol ongeloof foto’s van de absurde situatie als ze over de Maasboulevard een kijkje komen nemen.

De jachthaven en het park, waar het restaurant in ligt, is volledig overstroomd. Van een enorm standbeeld is alleen nog het puntje te zien, een brug waar jachten normaal gesproken royaal onderdoor kunnen is nu bijna volledig opgegaan in het water. Wel drijven er nog elf plezierjachten aan een aanlegsteiger. Ze zijn daarmee een bezienswaardigheid op zich. De schippers zijn omringd door water en zitten ‘gevangen’ op dit eiland.

Volledig scherm Palmbomen van een terras aan de Maasboulevard zijn bijna niet meer te zien. © Jeffrey Groeneweg

Martin de Lange is één van de pleziervaarders die een week geleden vertrok uit Edam met zijn boot ‘Brave’ en nu hier is gestrand. Toch zit hij niet in de piepzak. ,,We liggen redelijk beschut en het is mooi weer. De steiger stijgt mee met het water. We houden het zo nog wel een paar dagen uit.” Met een rubberbootje van een van de vakantievierders kunnen ze nog naar het centrum varen om boodschappen en vers drinkwater te halen.

Groter zijn de zorgen op de kade, waar bewoners het water de afgelopen dagen ongelooflijk hard zagen stijgen. Gé en Miep Gijsen wonen in een appartement pal aan de Maas. Donderdag telde Gé nog 23 treden van de openbare trap die naar de werf en de aanlegsteigers loopt. Nu zijn het er nog vier. In een dag is het water meer dan drie meter gestegen. Nog anderhalve meter erbij en dan dreigt het water over de kademuur te komen. De parkeergarage en de kelderboxen dreigen vol te stromen. En dus heeft Gijsen zoveel mogelijk waardevolle spullen nu maar in de huiskamer gezet.

Volledig scherm Gé Gijsen kijkt normaal gesproken uit op de jachthaven en een park, maar nu staat het water van de Maas tot aan zijn voordeur. © AD

Hoewel het appartement van de Limburger tientallen meters boven het huidige waterpeil ligt, zit hij niet rustig op zijn balkon. Hij is bevreesd dat de noodwaterkering die afgelopen dagen op de kademuur is gezet, niet sterk genoeg is. Op één punt sijpelt er al water door. ,,Als dat stuk het begeeft, stroomt heel Venlo onder. Maar ook als we wel droge voeten houden, zitten we hier in de jachthaven nog weken met de rotzooi”, zegt hij.

Terwijl bewoners zich zorgen maken of ze droge voeten houden, lijken veel dagjesmensen zich niet bewust van het dreigende gevaar. Duitse toeristen blijven in grote getalen komen om te winkelen, wat niet door iedere inwoner wordt gewaardeerd. Een fietsster slaat op de motorkap van een Duitse toerist als hij zijn auto wil parkeren. ,,Het is hoogwater. Wat kom je hier doen”, bijt ze de man toe.

Volledig scherm Op de Maasboulevard in Venlo proberen ondernemers te redden wat er te redden valt. © Jeffrey Groeneweg

Veel winkels sluiten in de loop van de middag de deuren, maar sommigen moeten toch openblijven, zoals de schoenenwinkel waar verkoopster Shirley werkt. Ze staat er met een heel dubbel gevoel. ,,Als ik op het balkon in ons magazijn naar buiten kijk, zie ik alleen maar water. Dat maakt mij wel een beetje zenuwachtig. Voor de zekerheid heb ik de schoenen maar op de hogere planken gezet en elektrische apparatuur losgekoppeld.”

Toch zijn er nog steeds mensen die komen winkelen, zoals Monique Vredeveld uit het Twentse Almelo. Ze had met haar echtgenoot twee maanden geleden al dit weekendje Venlo geboekt en besloot ondanks het hoge water toch gewoon te komen. ,,We zijn anderhalf jaar niet op vakantie geweest. We moesten er echt even uit.”

Bang voor het water is Vredeveld niet. ,,We kunnen misschien een paar natte voeten krijgen, maar daar zal het toch wel bij blijven, hoop ik”, zegt ze als ze een paar nieuwe, zwarte naaldhakken afrekent.

