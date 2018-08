Venlose vuilnismannen geveld door de hitte, containers niet leeggemaakt

Update & Video Brand bij Wateren legt 75 hectare natuur in de as, campinggas­ten mogen tot 21.00 uur niet terug

19:28 De grote brand bij het Drentse Wateren heeft 75 hectare natuur in de as gelegd. Honderdvijftig brandweermensen zijn nog uren bezig met nablussen. Campinggasten mogen vanwege de rookontwikkeling tot zeker 21.00 uur niet terug naar de vier campings in de omgeving. De rook is in de wijde omgeving te zien. Brandweerkorpsen uit Drenthe, Groningen en Friesland bestrijden de brand. Ze krijgen ook hulp van de luchtmacht.