Ventilatie scholen extra risico: luchtkwaliteit vaak ondermaats terwijl corona oprukt bij jongeren

Opgepakte chauffeur (32) uit Urk is zoon wethouder, Britse politie vindt 16 miljoen aan harddrugs in trailer

5 augustus De vrachtwagenchauffeur (32) uit Urk die is aangehouden in de haven van het Franse Calais, had 419 kilo harddrugs bij zich. Hij is eigenaar van transportbedrijf JP Trans Urk en zoon van Urker wethouder Geert Post (54). Zijn vader is naast wethouder ook vervoersmanager bij de transporteur. ,,Mijn zoon en ik zijn hier niet bij betrokken”, zegt hij geschrokken.