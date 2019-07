Verbijstering bij agent: kindertrommeltje met xtc en coke achtergelaten in trein

Rechter stuurt zaak ‘liegende rechter’ terug naar strafrech­ter

17:40 De rechter in Den Haag gaat de rechtbank Zwolle niet dwingen om een proces-verbaal aan te passen. Daar had advocaat Yehudi Moszkowicz dinsdag om gevraagd omdat een van de rechters in een proces-verbaal gelogen zou hebben over de voortgang van een strafzaak, waardoor een oud-bankier nu onterecht in detentie zou zitten.