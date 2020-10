Verbijstering bij politie over groot dancefeest bij Hilversum: ‘Waar zijn jullie mee bezig? Respectloos’

LIVE | Explosieve toename corona in België, Trump bagatelli­seer­de gevaren virus ‘bewust’

8:30 President Donald Trump heeft zaterdag gezegd dat hij de gevaren van het coronavirus, waarvan hij inmiddels zelf is hersteld, bewust heeft gebagatelliseerd. Dat zou hij hebben gedaan om geen paniek te creëren, zo zei hij in Florida waar hij campagne voerde. In ons liveblog houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws. Hier lees je het liveblog van de afgelopen dagen terug.