Verbijstering hoger onderwijs en mbo over rekening voor verlenging ov-studentenkaart

Omgebogen

Maar: ‘Voor de resterende dekking wordt cumulatief 149 miljoen euro omgebogen op de bekostiging van het mbo en het hoger onderwijs. Deze ombuiging is vanaf 2024 en verder 40 miljoen euro per jaar en in het laatste jaar (2027) 25 miljoen euro.’ Kortom, de tegemoetkoming aan studenten blijkt een sigaar uit eigen doos.

‘Het steekt ons dat er tijdens het overleg over het Nationaal Programma Onderwijs op geen enkele manier gecommuniceerd is over deze dreigende tegenvaller. De taakstelling (bezuiniging, red.) kwam dan ook als een complete verrassing’, schrijven de organisaties in het hoger onderwijs en mbo vandaag in een brief aan onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66).