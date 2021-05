Verbod op ander vaccin dan AstraZeneca frustreert jonge zestigers: ‘Alsof je vecht tegen machtsblok’

De vrouw is getriggerd door berichtgeving in deze krant over een voormalige trombose-patiënte (61) uit de regio Bergen op Zoom die het onverteerbaar vindt dat zij met haar medische verleden is aangewezen op het AstraZeneca-vaccin. Bij dit vaccin, door minister Hugo de Jonge voorgeschreven voor 60- tot en met 64-jarigen, is een zeldzame bijwerking mogelijk van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes.