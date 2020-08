Verbod op harde roostervloeren voor kalfjes? Rechter kan er geen uitspraak over doen

Stichting Dier&Recht heeft bij de rechter bot gevangen in een poging de harde roostervloeren voor kalveren te verbieden. De stichting vindt dat deze roosters in strijd zijn met de wet en klaagde de staat (lees: ministerie van Landbouw) aan. De civiele rechter geeft aan niet over de kwestie te mogen oordelen en vindt dat Dier&Recht zich tot de bestuursrechter moet wenden.

Dier&Recht-directeur Frederieke Schouten: ,,Deze uitspraak is extreem teleurstellend voor de 1,5 miljoen vleeskalfjes in Nederland. Vleeskalveren hebben net als koeien een zachte ondergrond nodig, zoals een weide. In plaats daarvan slijten bijna alles vleeskalfjes hun leven op beton of op glibberige houten vloeren. Dat is een ernstige aantasting van hun welzijn. De kale roosters zijn nat en glad door mest en urine, waardoor de kalveren uitglijden en zich verwonden. Het liggen op deze roosters veroorzaakt bovendien gewrichtsaandoeningen. We gaan door met onze juridische strijd en willen iedere wettelijke mogelijkheid benutten om een einde te maken aan het kalverleed.’’

Bewust

De stichting is volgens Schouten bewust een civiele procedure gestart gericht tegen de staat. ,,De staat is immers verantwoordelijk voor het handhaven van de wet, maar ziet het gebruik van de onwettige vloeren structureel door de vingers. Dat is onrechtmatig en daarom moet de staat door de rechter worden gedwongen in actie te komen.’’

De civiele rechter heeft echter geoordeeld dat het aan de bestuursrechter is om een oordeel te geven over de huidige betonnen en houten roostervloeren. Dier&Recht zal een handhavingsverzoek moeten indienen tegen een willekeurige kalverhouder, zo geeft de rechtbank Den Haag aan in het vonnis. Wanneer de staat dan niet in actie komt, kan de kwestie aan de bestuursrechter worden voorgelegd. Schouten: ,,Het is een omslachtig en tijdrovend proces, maar we zetten door.’’

Europese richtlijn

Volgens de dierenwelzijnsorganisatie is het gebruik van roostervloeren al twaalf jaar in strijd met de wet. ,,In 2008 is in Nederland een Europese richtlijn opgenomen in het zogeheten Besluit houders van dieren. Hierin staan regels om het welzijn van kalveren te verbeteren en staat duidelijk dat een vloer voor een dier op zodanige wijze moet zijn ontworpen, dat er geen pijn bij de dieren ontstaat. In de praktijk is het helaas een ander verhaal’’, aldus Schouten.

Dier&Recht heeft al vaker geprobeerd minister Carola Schouten te overtuigen de roostervloeren te verbieden. ,,Dat heeft tot nu toe niets opgeleverd, vandaar dat we naar de rechter zijn gestapt.’’

