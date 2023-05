Respectloos en pijnlijk, noemt het OM het ontluisterende filmpje dat rondgaat op social media. Hoe kan het dat in de jeugdgevangenis in Breda een opname gemaakt is van de 17-jarige die Rainée doodstak in Vlissingen, waarin hij lachend de spot drijft met de strafeis van het Openbaar Ministerie?

Het bewuste filmpje moet gemaakt zijn vlak na de zitting in de Middelburgse rechtbank, afgelopen maandag. Dat zou af te leiden zijn uit de kleding van de verdachte, die momenteel vastzit in de jeugdgevangenis in Breda. Hij draagt op het filmpje namelijk dezelfde kleren. Dat filmpje is sinds de publicatie tientallen malen gedeeld. ,,Zeker voor de nabestaanden van Rainée moet het pijnlijk zijn om te zien", laat woordvoerder Bart Vaessen van het OM weten.

Wie maakte het filmpje? Wie verspreidde het? Is verspreiding strafbaar? Is het bezit van een telefoon toegestaan in de justitiële jeugdinrichting Den Hey-Acker, waar de verdachte vastzit? En kun je vanuit een jeugdgevangenis zomaar, ongecontroleerd op internet? Het Openbaar Ministerie had dinsdag alleen nog maar vragen over het filmpje. OM-woordvoerder Bart Vaessen: ,,Wij willen weten hoe het tot stand gekomen is. Nee, van een echt onderzoek wil ik nu niet spreken, maar we gaan wel het een en ander uitzoeken. Daarna beraden we ons op verdere stappen.”

Het OM wil graag weten wat er nu precies gezegd wordt, in straattaal. ‘Chieng Day’, zegt de verdachte triomfantelijk over de eis. Ofwel ‘korte dag (tijd)’, volgens sommigen. Anderen houden het op Chieng T (tori), wat vrij vertaald neerkomt op: een dingetje van niks. Het komt allemaal op hetzelfde neer: de eis is een lachertje. De persoon die hem filmt voegt toe: ‘Voor M!’ Die M staat voor moord, weten kenners van straattaal te vertellen.

,,Het lijkt mij niet dat dit positief voor hem uitpakt", zegt Vaessen, die verder niet op de zaken vooruit wil lopen. Op social media is het oordeel al geveld: onthutsend, ontluisterend, respectloos. Het filmpje versterkt het beeld van een jongen die consequent de verkeerde keuzes maakt. Een jaar vóór de fatale steekpartij werd hij veroordeeld voor twee overvallen in Middelburg. In 2020 overviel de toen 15-jarige jongen met een handlanger cafetaria De Friethoek in Middelburg. Later dat jaar probeerde de tiener juwelierszaak ’t Gouddoppertje in Middelburg te overvallen. Hij stak bij deze mislukte overval de 63-jarige eigenaar twee keer in zijn zij. Voor beide zaken werd hij veroordeeld. Tijdens de steekpartij zat hij nog in zijn proeftijd.

Marco Zoeteweij, de advocaat van de verdachte, wil niet reageren.

Het Openbaar Ministerie eiste gisteren 18 maanden gevangenisstraf en jeugd-tbs tegen de 17-jarige Middelburger, die bekend heeft dat hij Rainée doodstak op 8 september vorig jaar in Vlissingen.