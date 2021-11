Verdachte brengt zijn vriend Jeremy naar dodelijke afspraak: ‘Hebben elkaar aangekeken totdat hij stierf’

Volgens de officier van justitie wel. Zij eiste vandaag in de Arnhemse rechtbank 30 dagen cel en 30 uur werkstraf tegen de man voor betrokkenheid bij de dood van zijn 36-jarige vriend uit het Gelderse Beneden-Leeuwen.



De vriendschap kwam op 10 maart 2019 plotseling door grof geweld aan een einde. Jeremy stierf op een verlaten weg in Geldermalsen door hartfalen en bloedverlies, nadat hij was neergestoken door een drugsdealer uit Tiel. De dader is vorig jaar, hij was destijds 24, veroordeeld tot 5 jaar cel.



De Dreumelnaar (39) had zijn vriend met de auto midden in de nacht naar de verlaten Meerweg in Geldermalsen gebracht. Op verzoek van hun drugsdealer uit Tiel.