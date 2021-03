Verdachte broers waren bekenden van vermoorde Lotte (14) uit Almelo

Over het motief van de verdachten is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat één van de jongens - al dan niet in het geheim - een relatie had met het slachtoffer. Het zou dan om de oudste jongen gaan. De jongens en het meisje waren in elk geval geen onbekenden.



Volgens het OM - dat inmiddels meerdere belangrijke getuigen en camerabeelden heeft van de fatale dag - is Lotte door een misdrijf om het leven gekomen. Een noodlottig ongeval wordt uitgesloten. Maar hoe de Almelose tiener om het leven kwam, is niet bekendgemaakt. Het NFI heeft het onderzoek naar haar dood ook nog niet afgerond.