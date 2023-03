Verdachte doodschieten man in Bergen aan Zee zelf gedood in Noord-Macedonië

Een van de mannen die verdacht wordt van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij ruim twee jaar geleden in Bergen aan Zee, is vorige week maandag geliquideerd in Noord-Macedonië. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM). Volgens Noord-Macedonische media kwam Enes I. om door een schietpartij in een shishabar.

I. was onder voorwaarden vrij, in afwachting van de strafzaak die woensdag begint. Een van de voorwaarden was dat hij het land niet mocht verlaten en zijn paspoort in moest leveren. I. schond die voorwaarde door naar Noord-Macedonië te vluchten.

Volgens Noord-Macedonische media werd I. vorige week samen met een andere crimineel in een horecazaak in het centrum van hoofdstad Skopje onder vuur genomen door gemaskerde mannen, die bij het binnentreden van de zaak zeiden dat ze van de politie waren. De daders vluchtten in een Audi A6, die later uitgebrand werd teruggevonden in een buitenwijk van Skopje.

Omdat de 28-jarige I. is overleden, kan hij niet langer vervolgd worden. Het OM zal daarom vragen niet-ontvankelijk te worden verklaard. De zaken tegen de overige acht verdachten gaan wel door: vanaf woensdag start de inhoudelijke behandeling. In totaal zijn er zeven dagen voor uitgetrokken. Van de verdachten zit nog eentje vast en is één iemand voortvluchtig. Het voorarrest van de andere verdachten, zo ook die van I., werd eerder door de rechtbank geschorst.

Klaarlichte dag

In februari 2021 werd het Colombiaanse slachtoffer op klaarlichte dag neergeschoten op het Van der Wijckplein in het centrum van het kustplaatsje Bergen aan Zee. Volgens getuigen ging daar een ruzie aan vooraf. Het slachtoffer werd een auto in getrokken en meegenomen, maar het voertuig werd door de politie tot stilstand gedwongen op de Stationsstraat in het Noord-Hollandse Bergen, een paar kilometer verderop. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Kort na de schietpartij werden er negen verdachten geïdentificeerd en acht aangehouden. Het ging daarbij om mannen en vrouwen uit Colombia en Noorwegen, die volgens het OM onder meer in Den Haag, Assen en Den Bosch woonachtig zijn.