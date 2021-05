Verdachte GGD-datadiefstal was op zoek naar gegevens BN’ers: ‘Ik heb echt domme dingen gedaan’

Bij Brigitte logeren ruim vijftig eekhoorns in de achtertuin: ‘In de natuur is zo’n beestje verloren’

2 mei Brigitte van Bennekom uit Lunteren is met haar eekhoornopvang uitgegroeid tot de grootste van Nederland. Op dit moment logeren er ruim vijftig eekhoorns in haar achtertuin. Verweesd of gewond stromen ze binnen, opgelapt lopen ze uit. ,,In de natuur is zo’n beestje verloren.’’