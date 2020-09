Verdachte in moordproces Caloh Wagoh komt met alibi

De 33-jarige Ferman D., die wordt verdacht van medeplichtigheid bij de liquidatie van Justin Jap Tjong in januari 2017 in Amsterdam, kwam maandag in de rechtbank met een uitvoerig alibi. Hij zegt dat hij op de bewuste avond zijn dertigste verjaardag vierde met familie. De rechtbank heeft de officier van justitie opgedragen dit alibi nauwkeurig te onderzoeken.

De verdachte zit momenteel een andere straf uit voor het bewaren van MDMA en cocaïne in zijn Delftse garagebox. Zijn straf zit er volgende week op, maar hij komt niet op vrije voeten nu de rechtbank vandaag besloot hem in voorarrest te nemen in de zaak van de moord op Tjong.

D. is een van de nieuwe namen in het moordproces rond motorclub Caloh Wagoh, die de makelaar van de onderwereld wordt genoemd. Hier kon volgens justitie een moord op bestelling worden geregeld. Meerdere moordcommando's gingen op pad, onder meer in opdracht van de in december in Dubai opgepakte Ridouan Taghi. Het omvangrijke onderzoek, Eris genaamd, omvat elf moordopdrachten, waarvan er vijf zijn uitgevoerd.

Op basis van uitgebreide verklaringen van de kroongetuige en chats van medeverdachten over ene 'Ferry' verdenkt justitie D. ervan dat hij de chauffeur was van de auto die een rol speelde bij de liquidatie van Tjong op 31 januari 2017. Tjong is de man die kort voor zijn dood een vergismoord had gepleegd in Utrecht, waarbij Hakim Changachi om het leven kwam.

D. vertelde maandag in het Justitieel Complex Schiphol uitgebreid over zijn alibi. Hij vierde de dag van de liquidatie alvast zijn dertigste verjaardag, hij is op 1 februari jarig. Hij was de hele dag bij zijn vader, waar ook andere familieleden en vrienden kwamen. ,,Ik was niet betrokken bij de moord op 31 januari 2017", verklaarde D. ,,Ik hoor helemaal niet thuis in het dossier. De kroongetuige en ik kennen elkaar ook totaal niet.”

De rechtbank kon het alibi van D. maandag nog niet beoordelen, want het was de dienstdoende officier van justitie onbekend of het alibi door de politie is gecontroleerd. De rechtbank draagt justitie op het alibi te checken en daarbij ook de telecomgegevens van verdachte mee te nemen. D. beweert dat daaruit zal blijken dat hij de hele dag in de regio Den Haag was op de dag van de moord. Omdat het over een liquidatie gaat, waar hoge straffen van meer dan twaalf jaar op staan, ging de rechtbank niet akkoord met het verzoek van D.'s advocaat het voorarrest direct te schorsen.

De volgende inleidende rechtbankzitting waar het alibi van D. aan de orde komt, is op 9 oktober.

Medio december vorig jaar werd een 57-jarige verdachte aangehouden voor de liquidatie van Amsterdammer Justin Jap Tjong (25). De vijftiger zonder vast adres in Nederland, is lid van motorbende Caloh Wagoh.

Volledig scherm Caloh Wagoh. © Fotomontage AD