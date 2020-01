Verdachte in moordzaak advocaat: ‘Vreselijk wat familie is overkomen, ik ben ook vader’

LIVE TWITTERGiërmo B, de verdachte van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum, heeft vandaag in de rechtbank een korte verklaring afgelegd over de dood van Wiersum. B. stelt het vreselijk te vinden wat de nabestaanden ‘is overkomen’ en stelde dat hij ‘ook vader is’. B. ontkent betrokken te zijn geweest, maar uit het vandaag gepresenteerde bewijs van het Openbaar Ministerie lijkt een ander beeld te ontstaan. Onduidelijk blijft wel of B. de schutter was.

De aanklager zegt bij aanvang van de zaak in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp dat er momenteel onderzoek gaande is naar meer verdachten in de moordzaak. ‘Naar verwachting zullen die worden aangehouden’, klinkt het. Ook houdt justitie er rekening mee dat de moord op advocaat Derk Wiersum eerder plaats had moeten vinden, maar dat de daders werden verrast door het feit dat Wiersum die bewuste dag de fiets nam.

Lees ook Van moord op Wiersum verdachte Giërmo B. eerder veroordeeld voor gewelddadige overvallen Lees meer

B. liep tegen de lamp omdat de gebruikte auto in de gaten werd gehouden, terwijl hij instapte. Volgens B. had hij de auto slechts geleend om ‘wat vuil’ weg te brengen. Hij was naar eigen zeggen niet de vaste gebruiker. Van de eigenaar, ene ‘Maantje’, heeft hij geen gegevens. Na de moord sprong B. ineens kwistig om met geld. Zo betaalde hij schulden af, stopte zijn kinderen geld toe en betaalde contant voor een auto. Toen de auto in beslag werd genomen, probeerde B. via Schiphol te vluchten naar Suriname. Bovendien lijkt er telefonisch contact te zijn geweest tussen Giërmo en Wiersum in de dagen of weken voor de moord.

Schuwt geweld niet

Voordat hij de wijk kon nemen, werd B. echter op Schiphol aangehouden. Naast het gebruik van de aan de moord gelinkte auto ligt nog meer bewijs voor zijn betrokkenheid. Zo zijn er chats over vuurwapens, werd er een flinke hoeveelheid geld aangetroffen en werd er dna van B. gevonden in een andere auto die bij de aanslag werd ingezet. B’s strafblad is lang en schetst het beeld van iemand die geweld niet schuwt. Zo is er sprake van gewelddadige overvallen en geweldsdelicten, waaronder geweld tegen ambtenaren.



B’s advocaat Tjalling van der Goot betoogt dat het signalement van de schutter niet overeenkomt met de fysiek van zijn cliënt. Ook het feit dat hij wel vaker in de bestelauto reed, wil niet zeggen dat hij dat op de dag van de moord deed. B. zou naar eigen zeggen ook van plan zijn geweest weer terug te keren uit Suriname. ,,Dat past niet bij iemand die wilde vluchten’', klinkt het. Duidelijk is volgens de raadsman dat B. betrokkenheid bij de moord op Wiersum ontkent en niet de dodelijke schoten op de advocaat loste.



Het feit dat B. bleef rondrijden in geleende auto wijst erop dat hij ‘niets met de moord te maken heeft’. Op de dag van de aanslag zou de verdachte bij diens halfbroer zijn geweest. Daar zouden genoeg aanwijzingen voor zijn, maar justitie hecht daar weinig geloof aan en wil hem langer vasthouden. B. noemt, zodra hij het woord krijgt, het ‘vreselijk’ wat de familie en nabestaanden van Wiersum is overkomen. ,,Ik ben ook vader’', voert hij aan. Inhoudelijk wil hij verder niets over de zaak zeggen.

Taghi

De neef van Ridouan Taghi, Anouar, wordt ervan verdacht de moord op advocaat Derk Wiersum te hebben gecoördineerd. De neef van de vorige maand opgepakte Taghi moet op een later moment voor de rechter verschijnen, een datum is nog niet bekend. Voor de moord op Wiersum zijn volgens het OM meerdere voertuigen gebruikt, onder meer voor voorverkenningen rond de woning van Wiersum in Amsterdam. Anouar zou dit aangestuurd hebben.