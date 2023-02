Verdachte Lucky (49) ruim een maand na fatale schietpartij winkelcentrum Zwijndrecht aangehouden

De 49-jarige Minh Nghia V., die op klaarlichte dag zijn ex-vriendin Anneke (38) en voormalig schoonmoeder Michel (66) neerschoot op een parkeerterrein bij een winkelcentrum in Zwijndrecht, is opgepakt door de politie. Agenten troffen de moordverdachte rond 12.30 uur op de Ketelbrug in Schiedam na een tip van een oplettende burger.

Ruim een maand na de schietpartij bij het drukbezochte winkelcentrum Walburg, heeft de politie V. te pakken. ,,Door een tip van een oplettende burger in combinatie met intensief recherchewerk, de verdachte door de Dienst Special Interventies (DSI) worden aangehouden”, aldus een woordvoerder van de politie. Op het moment van zijn aanhouding zat de verdachte alleen in een auto. ,,Deze is in beslag genomen voor nader onderzoek.” Een groot team van rechercheurs is weken bezig geweest V., die vanwege zijn sluwe maniertjes als crimineel ook wel Lucky wordt genoemd, te arresteren.

De politie verspreidde zijn foto, zijn naam, vroeg iedereen naar hem uit te kijken. Ze vond meerdere vluchtauto’s, deed invallen bij woningen, en het Openbaar Ministerie zette een beloning van 30.000 euro op de gouden tip die zou leiden tot de aanhouding van de -afgelopen maand- een van de meest gezochte criminelen van Nederland. De politie vermoedde dat V. hulp kreeg om uit handen van de autoriteiten te blijven. Ook dacht de politie dat Lucky zich nog altijd schuilhield in de regio Rotterdam. Zaterdag is hij opgepakt in Schiedam, een van de omliggende gemeenten.

De schok om de brute schietpartij bij het drukke winkelcentrum in Zwijndrecht was groot. Er waren veel getuigen bij het drama waarbij V.'s voormalig schoonmoeder overleed, en hij zijn ex-vriendin Anneke zwaar verwondde. Zij is inmiddels buiten levensgevaar, meldde de familie enkele dagen geleden nog. ,,Exact een maand geleden werden onze levens verwoest door een krankzinnige daad. Onze onschuldige en weerloze moeder Michel werd op laffe wijze doodgeschoten door de ex-vriend van Anneke, haar dochter op wie ze zo gesteld was. Onze lieve zus en tante Anneke zelf raakte zwaargewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar.” Al die tijd leefde de naasten van Michel en Anneke nog in grote angst, omdat V. nog vrij rondliep.

