Verdachte Pinkpop-drama (34) meldde zichzelf bij de politie

De vier slachtoffers komen allemaal uit Zuid-Limburg. Een 35-jarige man uit Heerlen is overleden, drie mensen raakten 'zeer zwaargewond': een 30-jarige man uit Landgraaf, een 26-jarige man uit Heerlen en een 23-jarige vrouw uit Heerlen. Zij liggen in zeer kritieke toestand in ziekenhuizen in Heerlen en Maastricht.



Burgemeester Raymon Vlecken van Landgraaf is erg aangedaan door het drama: ,,Dit is gewoon verschrikkelijk. De hele gemeente is aangeslagen." Hij wenste de nabestaanden en dierbaren van de slachtoffers sterkte. Pinkpop-directeur Jan Smeets oogde gebroken door de gebeurtenissen: ,,Ik ben onvoorstelbaar geschrokken. Dit hadden we al bestempeld als een van de meest succesvolle festivals en dan eindigt het in zo'n drama. Het is de eerste keer dat Pinkpop een dode te betreuren heeft. Dat is echt vreselijk. Zo'n mooi feest dat zo abrupt eindigt."