Verdachte steekpartij Amsterdam CS is 19-jarige Afghaan

300 euro boete voor Piet-activist na doodsbe­drei­ging Sinter­klaas

19:17 Anti-Zwarte Piet-activist Michael van Zeijl heeft een boete van 300 euro gekregen omdat hij vorig jaar via Facebook opriep Sinterklaas te vermoorden tijdens de landelijke intocht in Dokkum. ,,We moeten een prijs op zijn hoofd zetten”, schreef hij toen onder meer. Sinterklaas-acteur Stefan de Walle deed daarna aangifte.