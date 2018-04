‘Verdachte van familiedrama Bodegraven was ernstig ziek’

De man die vanmorgen in zijn woning aan de Bodegraafse Trompstraat is aangehouden nadat zijn vrouw daar dood was aangetroffen , was manisch depressief en daardoor onberekenbaar. Dit vertelden omwonenden nadat de bewoner, tussen de 40 en 50 jaar oud, door de politie was afgevoerd en het huis met linten was afgezet. De politie deed buurtonderzoek.

Buren zijn niet verbaasd dat er weer een incident was in of bij de woning, maar noemen het bizar dat de vrouw is overleden. ,,Het was wel duidelijk dat er binnen dat gezin problemen waren, maar dit valt ons rauw op ons dak’’, reageert Gert-Jan Schut. ,,Die man heeft in een inrichting gezeten en de kinderen zijn een jaar of twee geleden uit huis geplaatst. Diep triest dat dit zo moest aflopen. De hele buurt is in shock. Zoiets verwacht je in Amsterdam of Rotterdam, maar niet hier.’’

Achterbuurvrouw Laura de Koning oogt rustig. ,,Ik heb net wel even een pilletje genomen’’, zegt ze. ,,Wat een drama’’, zucht ze. De man van het uit het buitenland afkomstige gezin was volgens haar een ‘tikkende tijdbom’. Hij werd behandeld voor zijn ziekte. ,,Daar was hij open over. Hij heeft me ook verteld dat hij bij de sociale werkplaats werkte, maar daar is ontslagen.’’

Nadat de drie kinderen – zij zouden in de leeftijd van pakweg 3 tot 7 jaar zijn - uit huis waren geplaatst, ging het volgens de buurvrouw bergafwaarts. ,,Ik had niet veel contact met de overleden vrouw, maar ik vond het lieve mensen. Je kon merken hoeveel verdriet ze had omdat de kinderen niet meer thuis waren. En hij kon het verdriet van zijn vrouw niet aanzien. Laatst vertelde hij me nog dat hij een puppy voor haar wilde kopen.’’

Doorgedraaid

Het kan niet anders, denken omwonenden, of de man is zondagochtend vroeg in zijn hoekwoning doorgedraaid. Om ongeveer 8.30 uur stond hij twee deuren verder bij Yamina Oualit en haar man op de stoep. Yamina: ,,Eerst riep hij dat zijn vrouw weg was, daarna dat ze was vermoord. Ik vroeg hem of hij 112 had gebeld. Niet, dus. Dat heb ik gedaan. Mijn man is met de buurman meegelopen naar zijn huis, maar niet binnen geweest. Hij kon zo ook wel zien dat er niks meer te redden viel.’’

Quote Ik vind het zo sneu voor haar. Ik heb weleens eerder 112 gebeld Yamina Oualit Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. De man werd in zijn woning aangehouden. De politie heeft nog niks bekend gemaakt over de doodsoorzaak, alleen dat de toedracht vermoedelijk ‘in de relationele sfeer’ ligt. De buurman had geen bloed aan zijn handen, vertelt Oualit.



,,Ik heb gehuild om mijn buurvrouw’’, vervolgt ze. ,,Ik vind het zo sneu voor haar. Ik heb weleens eerder 112 gebeld. Toen stond mijn buurman op de stoep met het verhaal dat zijn vrouw vreemd ging. Hij draaide soms echt door. Maar hij was ook heel vriendelijk. Soms kwam hij gereedschap lenen en mijn man heeft zijn scooter nog gerepareerd.’’

Triest

Vrijwel iedereen in de buurt noemt het vermoedelijke familiedrama heel erg triest. Maar sommige omwonenden hadden ook het gevoel dat het goed mis kon gaan. ,,Eerder deze week zat die man 20 minuten lang hardop in de tuin te bidden. Een dag later maakte hij de straat grondig schoon, dat deed hij anders nooit. Er zijn nogal wat incidenten geweest’’, vertelt Marissa Veenstra. ,,Vraag maar aan de man die pal naast het gezin woont. Ik denk dat hij wel 20 keer de politie heeft gebeld.’’ De bewuste buurman wil er echter niks over zeggen.